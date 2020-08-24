فن ومشاهير

ميرهان حسين تنشر صورا من حمام السباحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، بوشم على ظهرها، خلال تواجدها داخل حمام السباحة، وهي تستمتع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت ميرهان، صورا لها من حمام السباحة، وعلقت: "نسقط وننكسر ونفشل ثم ننهض ونتعافى ونتغلب".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا.

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والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

ميرهان حسين (1)ميرهانميرهان حسين (2)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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