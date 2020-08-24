ميرهان حسين تنشر صورا من حمام السباحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
ظهرت الفنانة ميرهان حسين، بوشم على ظهرها، خلال تواجدها داخل حمام السباحة، وهي تستمتع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.
ونشرت ميرهان، صورا لها من حمام السباحة، وعلقت: "نسقط وننكسر ونفشل ثم ننهض ونتعافى ونتغلب".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا.
والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
وشاركت كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.
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