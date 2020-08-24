تراند اليوم : ها إيه كمان .. زينة تمازح جمهورها بهذة الصورة – شاهد

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وعلقت زينة على الصور قائلة: “اللي بعده ها وايه كمان”.

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يذكر أن نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم “عز”، شقيقة زينة وتدعى “ياسمين رضا” بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.