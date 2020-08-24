تراند اليوم : هالة صدقي ترد على زوجها: تحملت إهانات 5 سنوات وأنجبت داخل مصر

توك شو

قالت الفنانة هالة صدقي إن الكنيسة ترفض منح أي شخص تصريح زواج إلا بعد التأكد من صحة المقبلين على الزواج، ولذلك تم إجراء كافة التحاليل الطبية قبل زواجها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم» أن هناك مفاوضات بينها وبين زوجها للعودة من الخارج والإقامة معها، وليس على مواقع التواصل الإجتماعي التي تعتبر مركز لتبادل المعلومات وليست لحل المشاكل.

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وأوضحت: «مشاكلي مع زوجي هي ضريبة الشهرة فالشهرة كما أنها جميلة إلا أنها سلاح في ظهر أي فنان، وأكن لزوجي كل الاحترام والتقدير لأنه والد أولادي، الذي هاجر إلى أمريكا منذ 5 سنوات، وعندما فكر في العودة رفضت ذلك ونشبت الكثير من المشاكل بيننا».

وأكدت: «تحملت إهانات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملي كان طبيعي وأنجبت في مصر مع العلم أنني أملك وثيقة سفر أمريكا ومع ذلك لم أسافر»، لافتة إلى أنها حافظت على صورة زوجها أمام أطفالها والرأى العام.