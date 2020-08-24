تراند اليوم : لهذا السبب .. نادين نسيب تشكر أصالة

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الشكر للفنانة السورية أصالة، بعد موقف الأخيرة الداعم لها.

كانت أصالة دافعت عن نادين بعد إعلانها أنها قررت الهجرة وترك لبنان، مؤكدة أن كل إنسان حر في قراراته.

كما عقبت أصالة عبر تصريحات لبرنامج et بالعربي على من قال إن نادين استغلت حادث تفجير بيروت لإجراء عمليات تجميل، موضحة أنهم أشخاص مهمشين لا يستحقون الرد عليهم.

من جانبها شكرت نادين أصالة على ما قالته، وكتبت عبر حسابها على Twitter داعية الله أن يسلمها ويحمي أولادها ويحفظهم لها.

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كانت نادين أعلنت أنها قررت مغادرة لبنان بسبب تأثرها بالحادث الذي تعرضت له مؤخرا.

يذكر أن نادين نسيب نجيم تعرضت للإصابة إثر حادث انفجار مرفأ بيروت، وخضعت إلى عملية جراحية استمرت حوالي 6 ساعات متواصلة، بمفردها دون معرفة أهلها بأي من هذه التفاصيل.

كان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.