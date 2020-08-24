رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة العراقية شذى حسون لعملية جراحية، يوم السبت 22 أغسطس.
شذى كشفت تفاصيل عمليتها الجراحية، بقولها إنها عملية نسائية دقيقة، دون أن تكشف ما هي بالضبط، لكنها أكدت أنها ليست عملية تجميلية كما ردد البعض.
الفنانة العراقية وجهت الشكر لجمهورها وكل من سأل عليها، وذلك في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي".
كما كتبت، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "شكرا من القلب لكل شخص سأل عني الله يحفظكم ليه يا رب و ما يحرمني منكم #شذى_حسون".
وكانت الفنانة العراقية شذى حسون قد نشرت صورة لها، وهي مستلقية على سرير المرض بملابس العمليات داخل المستشفى، وذلك على حسابها بموقع "انستجرام".
الفنانة العراقية أرفقت الصورة بتعليق قال فيه: “أحمدك يا رب وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي”، دون أن تكشف طبيعة العملية التي خضعت لها.
وشذى حسون من مواليد 3 مارس 1981 بالدار البيضاء، المغرب، وهي مغنية عراقية مغربية اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي عام 2007، وتعتبر أول امرأة تفوز بالنسخة العربية من البرنامج.
وتُعد شذى حسون حاليا من أشهر المغنين في العالم العربي، وتُعرف بلقب "بنت الرافدين".
كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تكشف تفاصيل عمليتها الجراحية الدقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.