شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يجدد تعاونه مع زووم بأغنية "متجيش على نفسك".. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع المطرب محمد نور في أغنيتين جديتين ضمن ألبومه الجديد، الأولى من ألحانه، وكلمات أحمد علاء الدين تحمل اسم"متجيش على نفسك"، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الأن، وهى من ألحانه، وكلمات جمال الخولى، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها زووم مع محمد نور، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "متعودتش علي الايام" كلمات عمرو والي، وألحان مودي سعيد، وأغنية "عليا" الذي غنيت خصيصا لابنته عليا، ألحانه وكلمات جمال الخولى وغيرهما.

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من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث كليباته "جانى فى ملعبى" الذى تعاون فيه مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى والموزع إسلام ساسو ومن إخراج بتول عرفة، وظهر نور من خلال الكليب بلوك مختلف عن أعماله السابقة، وتقول الأغنية "جانى في ملعبى .. جميل ونبي.. عينه فضحاه.. ويدارى لى بقى قمر من السما لوحة مجسمة".

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".