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شكرا لقرائتكم خبر عن التريللر النهائى لـ TENET يحقق 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار التريللر النهائي لفيلم TENET ضجة كبيرة فور طرح شركة " Warner Bros. Pictures " له على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، حيث شعر عشاق أفلام الأكشن بحالة من الحماس الشديد لمتابعة أحداث الفيلم ، وما لفت الأنظار أن التريللر النهائي لفيلم TENET حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة علي "يوتيوب " خلال يومين فقط من طرحه، وهى بالتأكيد نسبة مشاهدة عالية، وتدل علي انتظار الملايين طرح العمل بدور العرض.
يذكر أن فيلم " Tenet " من تأليف و إخراج كريستوفور نولان ، و يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن و آرون تايلور جونسون و كليمونس بوزاى ، و غيرهم .
وتدور احداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله ، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار .
و كان فيلم " Tenet " قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .
من التريللر الأخير للفيلم (1)
من التريللر الأخير للفيلم (2)
من التريللر الأخير للفيلم (3)
من التريللر الأخير للفيلم (4)
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