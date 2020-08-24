شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يكشف كواليس فيلم "جنة الشياطين" بعد مرور 20 عاما من طرحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمود حميدة، كواليس فيلم "جنة الشياطين" الذى جسد فيه دور "طبل" وعرض قبل 20 عاما، في العام 1999، حيث شارك صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقا معها مقطع فيديو نشره على يوتيوب الأحد، معلقا :" كواليس فيلم، جنة الشياطين، الجزء الأول".

وقال الفنان محمود حميدة في كواليس الفيلم :"كان في مشكلة مع شخصية طبل، لأنه كان جثة هامدة لا تتحرك، في مرة شوت واحد الخاص بالابتسامة قعدنا نصور فيه 4 أو 5 ساعات وكل مرة نصور فيه تحصل رعشة في الشفة أوالعين غصب عني، وعدناه تاني يوم ودي لقطة ممكن ماتخدش على الشاشة ثانيتين أو تلاتة".

وفي هذا الفيلم، ضحى الفنان محمود حميدة ضحى بأسنانه من أجل الشخصية التي يقوم بها، ففي وقت سابق، علق على إحدى المتابعات مؤكداً على كلامها، بعدما كتبت الأخيرة "ان هناك ناس كتير لا تعرف أن الفنان محمود حميدة ضحي بسنتين من أسنانه بسبب هذا الفيلم".



فيلم جنة الشياطين

وكان استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكريات تصوير فيلم الثعالب، الذى عرض لأول مرة منذ 27 عاما وتحديدا منذ عام ، حيث نشر حميدة عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بالفنان الكبير الراحل جمال إسماعيل من كواليس تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "الثعالب" 1993.

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كواليس فيلم جنة الشياطين

فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوى، محمود حميدة، فيفى عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، علا رامى، جمال إسماعيل، إبراهيم نصر وغيرهم من النجوم والفنانين، تأليف منى الصاوى، إخراج أحمد السبعاوى.



محمود حميدة

تدور أحداث الفيلم، حول ياسين "كمال الشناوى" رجل الأعمال الثرى الذى يحاول أن يطمس ماضيه، حيث كان يعمل في مستهل حياته في مجال تجارة المخدرات، يسير ابنه كمال "محمود حميدة" فى نفس الطريق رغم محاولة ياسين منعه من الاستمرار، أما ابنه الآخر ماجد "حاتم ذو الفقار" فيتخرج من كلية الطب ويسافر الي أمريكا، عندما يعود يفاجأ ماجد بوالده، وقد تزوج من دلال "فيفى عبده" التى كان على علاقة بها قبل سفره.