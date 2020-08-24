شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد والد هشام ماجد فى فيلم "تسليم أهالى" بطولة دينا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى" والد الفنان هشام ماجد والذى يقدمه فى إطار كوميدى، ويشارك في بطولته الفنانة دنيا سميرغانم ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسي وآخرين وهو من إخراج خالد الحلفاوى. وكان الفيلم قد توقف تصويره منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر استكمال التصوير خلال الفترة المقبلة.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الأربعة سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.

وانتهى مؤخرا الفنان بيومى فؤاد من تصوير أحداث دوره فى حكاية "أمل حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" برفقة النجمة حنان مطاوع، بعد أن استأنف التصوير بعد عيد الأضحى الماضى، ويستعد مخرج العمل أحمد حسن للمونتاج استعداداً لعرض الحكاية.

Advertisements

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتجسد حنان مطاوع فى أحداث الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.

"أمل حياتى" هى الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".