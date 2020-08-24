فيديو.. حسن الرداد يحسم الجدل حول طلاقه من إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حسم الفنان حسن الرداد، الجدل حول أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والتي ترددت خلال الفترة الماضية.
وقال "الرداد" في مقابلة مع برنامج it's show time، إنه لم يقم بالرد نهائيا على هذه الشائعات، حتى مع انتشارها بشكل واسع منذ فترة.
وتابع: "اللي بيجي يتكلم عن حد بيختار حد مشهور، أو ثنائي محبوب، عشان يبقى فيه تفاعل ورواج من الجمهور مع الإشاعة دي".
ويشارك الفنان حسن الرداد في بطولة الفيلم الرومانسي "توأم روحي"، الذي طرح مؤخرا بالسينمات.
ويشاركه البطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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