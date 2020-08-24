فيديو.. رانيا يوسف ترقص على نغمات "بالبنط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على نغمات أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض". من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية. مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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