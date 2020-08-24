عمر كمال و شاكوش يستعدان لطرح أحدث أغانيهما "هنعمل لغبطيطة"

يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال و حسن شاكوش لطرح أحدث أغانيهما "هنعمل لغبطيطة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ونشر "كمال" البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً:" بكرة التلات أن شاء الله اغنية (هنعمل لغبطيطا) .. عمر كمال - حسن شاكوش ". معلقاً:" بكرة التلات أن شاء الله اغنية (هنعمل لغبطيطا) .. عمر كمال - حسن شاكوش ". يذكر أن، عمر كمال وحسن شاكوش قد طرحا مؤخراً مهرجان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها. "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

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