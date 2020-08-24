فيديو .. مادلين تصف إدوارد بالفنان الشرس في "حلوة يا دنيا"

وصفت النجمة مادلين طبر، الفنان إدوارد بالممثل الشرس، الذي يجيد تجسيد كافة الأدوار، بعد أن قدم في السباق الرمضاني الماضي دورا متميزا في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وتفوق على نفسه من خلال دوره في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى. في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى. جاء ذلك في مداخلة هاتفية للفنان إدوارد مع برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا. تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا. ومن جانبه أعرب إدوارد عن سعادته بكلام مادلين، مشيرا أنه يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر وعدد كبير من النجوم، مؤكدا أن الدور سيكون مفاجأة لجمهوره.

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