كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر راغب علامة يوضح حقيقة موقفه من هجرة أبنائه خارج لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفنان اللبناني راغب علامة، حقيقة موقفه من هجرة أبناءه خارج لبنان ولاسيما في ظل هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي إجابة على سؤال : "بعد انفجار مرفأ بيروت، أعلنت أنك تشجع سفر لؤي وخالد والعيش خارج لبنان، ومن المعروف أنك متعلق بهما كثيرا، فكيف تقبل بسفرهما؟".