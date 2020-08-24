كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يسرب مشاهد من الجزء الثالث من "مملكة إبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان محمود الليثي، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود الليثي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مسلسل "مملكة إبليس".