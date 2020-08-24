فن ومشاهير

محمود الليثي يسرب مشاهد من الجزء الثالث من "مملكة إبليس"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يسرب مشاهد من الجزء الثالث من "مملكة إبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان محمود الليثي، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمود الليثي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مسلسل "مملكة إبليس".

وعلق قائلًا: "تسريب من الجزء الثالث من "مملكة إبليس"، الخواجة والعجوز في مهمة جديدة.

يذكر أن مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، ، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثى.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا