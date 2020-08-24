زوجة شاروخان ترشحه لاحتراف هذه المهنة

رنا صلاح الدين - استضافت جوري خان زوجة نجم بوليوود شاروخان مؤخرًا حدثًا في استوديو المصمم الخاص بها حيث أشادت بمهارات التصميم لدى شاروخ.

كان حدثًا للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، حيث فاجأ شاروخان زوجته بالظهور في هذا الحدث، وأثناء تفاعلها مع الإعلاميين، أجابت جوري على العديد من الأسئلة بصبر، كما ذكرت أنها تريد تكملة للفيلم الناجح Dilwale Dulhania Le Jayenge.

خلال كلمتها علقت جوري على مهارات تصميم لدى شاروخان، جاء ذلك في أثناء الحديث عن مشاريع شاروخان القادمة، قالت، "بما أن شاروخان لا يقوم بأي عمل فني في الوقت الحالي، سأخبره أن يلجأ لمهنة التصميم في المستقبل لأنه مصمم رائع. العديد من الأشياء في منزلنا يقترحها.

في سياق أخر، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم زبرو من إخراج اناند راي، كما أنه اعتبارًا من الآن، ينتج شاروخ مشروعين من Netflix.