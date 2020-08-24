تعويذات النجاح الخمسة لأيشواريا راي لحياة صحية

رنا صلاح الدين - تعد النجمة ايشواريا راي واحدة من أكثر الممثلات المحبوبات في الهند وجميع أنحاء العالم، اليوم سنتحدث عن 5 تعويذات للنجاح في حياة الممثلة

- استمتعي بالمجاملات ولا تصدقيها.

عندما سأل سيمي اجاروال الشابة ايشواريا راي في عام 1999 عن نصيحتها للعارضات الشابات التي تستهدف العلامات العالمية ، ردت ايشواريا راي بجو هادئ، "استمتع بالمجاملات ، لا تصدقيها"، هذا هو المفتاح للحفاظ على اتصال ملموس مع الواقع وسط حيل صناعة الترفيه، عندما يظل المرء متواضعًا في وجود الثناء والنجاح، فلا بد من تحقيق تجربة رائعة.

- ابتسمي دائما لأن الإساءة تتبخر.

التحدي الأكبر إرهاقًا هوأن تبقى متفائلًا في مواجهة الشدائد و دعونا نظل منفتحين على النقد، تؤكد طريقة راي الصحية في التعامل مع الإساءة على الحاجة إلى إبعاد السلبية، هذا يحمي الإثارة الإبداعية للروح ويعيد تنشيط المرء عندما يتعب في رحلته.

- الكارهون قطرة في محيط ، هناك الكثير من المحبين.

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لطالما نظرت إلى الجانب المشرق من الأشياء وهذا الجانب يعزز مدى أهمية تقدير الحب، فالكره يجلب الطاقة السلبية والكراهية التي يمكن أن تعرقل النمو المهني والروحي للشخص.

- لست من النوع الذي سيصرخ بشأن إنجازاتي.

يمكن للقوة العظيمة للنجاح والشهرة أن تقود المرء بسهولة في طريق الغطرسة، إن وطبيعة ايشواريا الراسخة في مواجهة هذه الجوانب القوية قد مكنتها من الاحتفاظ بنهج واقعي وإنساني وعطاء للغاية في حرفتها وحياتها وعلاقاتها مع جميع معجبيها المحبوبين.

- من الجيد أن تكون مهمًا، لكن من المهم أيضًا أن تكون لطيفًا.

يجب أن نضع روح الإنسانية فوق أي شيء آخر، يجب الالتزام بالإنسانية الأساسية من القلب بينما يتبع الحالم طريق العاطفة، يمتلك المرء هوية تتجاوز مهنته ويتم النظر إلى هذه الشخصية في كرامة وتعتز بها عندما يظل المرء إنسانيًا ومحبًا.