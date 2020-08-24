سميرة سعيد تختصر سنوات عمرها بـ "لوك" شبابي.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ، ظهرت فيها بـ "لوك" شبابي، اختصر الكثير من عمرها.

سميرة أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بإطلالة "كاجوال" أنيقة، وتركت شعرها القصير منسدلا مع تمويجة، كما صبغته باللون الأصفر.

الفنانة المغربية تزينت بمكياج هادئ، وارتدت نظارة شمسية ملونة على عينيها، وعلقت: "أتطلع دائماً معكم لغد أفضل.. وأهدأ.. في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا".

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وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير، ظهرت فيها وسط الأشجار والورود، وأطلت خلالها بملابس كاجول ونظارة شمسية.

سميرة نشرت صور الجلسة، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت بقولها: "أهم شيء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.