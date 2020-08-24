قصة الزواج الذي لم يكتمل لأمينة رزق.. صور

رنا صلاح الدين - اشتهرت الفنانة المصرية أمينة رزق بلقب ‹عذراء السينما›، حيث رفضت الزواج طوال حياتها، وفضلت أن تتفرغ للفن تماما وهو عشقها الأكبر.

الفنانة المصرية الراحلة كشفت في لقاء لها قبل رحيلها أنها تزوجت مرة واحدة من شخص اسمه ‹وهبي›، كان يعمل ضابطا.

أمينة رزق

أمينة قالت إن أسرتها وافقت على دخولها الفن ووقتها كانت ممتنة جدا وشكرت ربها، ولكن في هذا التوقيت تقدم شاب لخطبتها، وأرغمتها عائلتها على القبول به.

أمينة رزق

وأضافت: «قعدت الخطوبة مستمرة سنتين، ولكني مغيرتش رأيي، لأني كنت عارفه إني لو تزوجت، هبطل الفن، هو كان بيقولي (على كيفك)، لكن أنا كُنت بقول دي برشامة مُسكنة، هو أكيد كان هيمنعني، وأنا قولت مش هستغنى عن الفن›.

أمينة رزق

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وأكملت في سرد تفاصيل القصة، قائلة: «ولمّا سافر انجلترا، انتهزت فرصة، وبعت الشبكة لأخوه، وبعد 14 سنة، فوجئت بتليفون منه، وعرفني بنفسه، وقال (أنا نفسي أشوفكم وأسلم عليكم)، جه وزارنا، وقال (أنا بعد ما بعتيلي الشبكة صُدمت، تزوجت لكن كنت لسه فاكرك›.

أمينة رزق

وبعد 14 عامًا، كرّر المُحب طلبه مرة أخرى، كمّا ذكرت أمينة رزق: «جه قالي، أنا بكرر طلبي، والعائلة قالتلي إنسان يحبك 14 سنة، ولسه عاوزه ترفضي، وبالفعل ضغطوا عليا لمدة أسبوع، وقالولي لو متزوجتيهوش، هنتبرأ منك، وبالفعل وافقت›.

أمينة رزق

وفيما بعد عُقد قران الضابط المصري والفنانة أمينة رزق، ولكنه فاجئها كمّا قالت: «لقيته جاي يطالبني بحقوقه الشرعية، رغم إن احنا اتفقنا على كتب كتاب زي الخطوبة، فانفصلت عنه›.

رحلت أمينة رزق في أغسطس عام 2003، بعد رحلة طويلة مع الفن قدمت فيها أعمال سينمائية ومسرحية ودرامية خالدة.