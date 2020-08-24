بعد افتتاح مطعمه.. أكرم حسني يسخر من بيومي فؤاد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري بيومي فؤاد بافتتاح مشروع جديد، وهو عبارة عن مطعم يحمل اسم Youka's، في مدينة السادس من أكتوبر.

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن، كان بينهم الفنان أكرم حسني، والذي سخر من بيومي بعد انتهاء الحفل، على حسابه بموقع "تويتر".

حسني كتب ساخرا: "بيومي بعد ما زاحم زمايله في مجال السينما والتلفزيون والمسرح والاعلانات وحتى التعليق علي المبارايات، بيزاحم رجال الأعمال وافتتح مطعم".

ودعا لبيومي بالتوفيق في مشروعه الجديد، بقوله: "ربنا يجعله باب رزق وفتحة خير عليك يا يوكا يا حبيب الكل".

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وكان حفل الافتتاح قد شهد حضور عدد من نجوم الفن، منهم حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وأكرم حسني، ومحمد أنور، وعلاء مرسي، وأحمد فتحي.

ونشر حمدي الميرغني صورة من الحفل، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ووجه تهنئة خاصة لبيومي فؤاد.

حمدي قال: "تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه .. مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك".

يذكر أن الفنان المصري بيومي فؤاد كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بـ 3 مسلسلات هم: "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل "2 في الصندوق" بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.