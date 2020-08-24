أول ظهور لوالدة الفنانة نورهان.. صورة

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المصرية نورهان صورة حديثة لها جمعتها بوالدتها المحجبة، وذلك في أول ظهور لها.

نورهان أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "بحب ربنا و نعمُه اللي اختصني بيها.. بحب أمي وابني".

وأضافت: "بحب صحابي ، بحب الطبيعة و البحر الالوان ، بحب شغلي ، بحب نفسي طلع مش عيب وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك علي طول".

وكانت الفنانة المصرية نورهان قد شاركت جمهورها مؤخرا، بصورة حديثة لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية على شاطئ البحر.

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الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: أحب تجاعيدي، إنها ما أنا عليه".

نورهان كشفت عن عمرها الحقيقي، بقولها: "أنا عمري 38 عامًا وهذا لا يضايقني إطلاقا، لن ألجأ للبوتوكس، فأنا أحب نفسي، وأحمد الله على ذلك".

يذكر أن الفنانة نورهان قد شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "ليالينا 80"، والذي لعب بطولته كل من إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.