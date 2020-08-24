أمير كرارة يوجه تهنئة رومانسية لزوجته احتفالا بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري أمير كرارة تهنئة خاصة لزوجته، هند حسني، شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، احتفالا بعيد ميلادها.
أمير نشر صورة جمعته بزوجته، على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، ظهر فيها وهو يحتضن زوجته بحب شديد.
الفنان المصري قال في تهنئته لزوجته: "كل سنة وانتي طيبه يا حبيبتي وعقبال١٠٠سنه ويخليكي لينا"، وقد تلقى تعليقات التهنئة من جمهوره.
يذكر أن الفنان المصري أمير كرارة كان قد شارك في موسم رمضان الماضي 2020 بمسلسل "الاختيار"، والذي جسد خلاله دور الشهيد أحمد المنسي، وشاركه البطولة الفنان أحمد العوضي، والفنانة دسنا فؤاد، والفنانة إنعام سالوسة، وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.
وقد تعاقد أمير كرارة مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" لتقديمه في شهر رمضان القادم، بمشاركة النجم أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
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