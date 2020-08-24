شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة رزق أم الفنانين وملكة التضحيات فى السينما والدراما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعد أمينة رزق واحدة من الفنانات التى برعت فى الأدوار التراجيدية، واشتهرت بدور المرأة الحزينة والمغلوبة على أمرها والمضحية من أجل أبنائها، كما جسدت دور الأم وأطلق عليها "أم الفنانين" وشاركت "رزق" فى أغلب مسرحيات يوسف بك وهبي، وأصبحت إحدى الشخصيات الأساسية فى المسرحيات التى قدمتها الفرقة وكذلك فى الأفلام التى أنتجها "وهبي".

أمينة رزق كانت أم للكثير من النجوم من أجيال مختلفة منهم مثلا عادل إمام في فيلم " المولد " ومحمود عبد العزيز في مسلسل " البشاير " ومن أبرز أعمالها " التوت والنبوت، الإنس والجن، العار، الكيت كات، مسلسل ليلة القبض على فاطمة، أوبرا عايدة.



النجمة أمينة رزق

يذكر ان النجمة امينة رزق رحلت في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 2003 إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وذلك بعد صراع استمر شهرين مع المرض ، وقد ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 حيث قامت بالغناء إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار في مسارح روض الفرج وانتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924 حيث ظهرت في مسرحية«راسبوتين».

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شاركت بالتمثيل في أغلب مسرحيات وهبي، الذي ارتبطت به استاذا وفنانا، ولم تتزوجه رغم حبها الشديد له وكان هذا الانتقال وراء شهرة أمينة رزق التي أصبحت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات التي قدمتها الفرقة وكذلك في الأفلام التي انتجها يوسف بك وهبي ومن أبرز مسرحياتها التي قدمتها في السبعينات «السنيورة» والمسرحية الكوميدية «انها حقا لعائلة محترمة جدا» بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار وكان آخر ما قدمته على خشبة المسرح مسرحية توفيق الحكيم «يا طالع الشجرة» إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم.

وفي مجال السينما بزغ نجمها كممثلة قديرة تهز لم تتزوج أمينة رزق أبدًا، وكانت تحظى باحترام العاملين في المجال الفني الذين رأوا فيها مثالا للاحتواء والانضباط، وكانوا ينادونها ب«ماما أمينة» عُيّنت أمينة رزق عضوا بمجلس الشورى المصري في مايو 1991، كما حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.