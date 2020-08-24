شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن الرداد يرد لأول مرة على خبر انفصاله عن إيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان حسن الرداد لأول مرة عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، ونفى كل هذه الشائعات، وأكد أن هذا مجرد كلام ليس له أساس من الصحة. وتابع الرداد خلال لقائه في برنامج lite show الذي تتم إذاعته عبر شاشة قناة الحياة: "أنا مبحبش أرد ولكن الشائعات اللي طلعت مؤخرا اللي بيروج ليها لما بيجي يختار بيختار كابلز محبوب أو له رواج علشان يقدر يحقق التريند اللى هو عايزه". Advertisements وكشف حسن الرداد خلال اللقاء عن أنه يحضر لفيلم أكشن جديد سيكون مفاجأة ويحضر لفيلم آخر ولكن لم يعلن عنه الآن. ويحتفل حسن الرداد بطرح فيلمه الجديد "توأم روحي" الذي تم طرحه في السينما مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا ويشارك في البطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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