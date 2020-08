شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تدخل تجربة جديدة ضمن إمبراطوريتها وتتجه لعالم العناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان تعمل بشكل كبير على توسيع إمبراطورتيها الخاصة بالجمال، فيبدو أنها جاهزة الآن للتعامل مع عالم العناية بالبشرة. فقد أشار موقع "tmz" إلى أن الفريق القانونى لدى كيم كاردشيان تقدم بمستندات جديدة لتأمين حقوق "KKW Skin"، ووفقا للمستندات التى حصل عليها " TMZ " فإن كيم تريد بيع منتجات "KKW Skin" فى منافذ البيع بالتجزئة المعروفة بالعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

وتخطط كيم كاردشيان لطرح منتجات عديدة للعناية بالبشرة والمناسبة للتواجد تحت أشعة الشمس، ومن أبرز المنتجات التى قررت كيم طرحها المرطبات والكريمات والمنظفات والتونر ومستحضرات تقشير الوجه وتقشير الجسم وسوائل الوجه والأمصال والأقنعة والبلسم وزيوت الوجه وزيوت الجسم وغيرها من المنتجات، ففى الأساس كل ما يمكن للعناية بالبشرة للمعجبين بنقاء وصفاء بشرتها.

Advertisements

يذكر أن حياة كيم كاردشيان وزوجها مغنى الراب الشهير كانى ويست الزوجية تحولت فى الفترة الماضية لحالة من الاضطراب والتشتت ومركز للشائعات، خاصة بعد إعلان كانى نيته فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل فاجأ العالم ببعض التصريحات الصادمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter"، وادعى نجم الهيب هوب الشهير أنه كان يحاول تطليق زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عدة مرات، وجاءت كل هذه الأحداث مناسبة للصحف الصفراء التى تركز على نشر الشائعات حول العالم.

وكانت أغرب هذه الشائعات أنه عندما التقى الثنائى فى وايومنج قرر كانى أن يترك الاختيار لكيم بينه وبين تليفزيون الواقع الذى كان السبب فى شهرتها وثروتها، وأكد المصدر أنه أمر معروف أن كانى ويست يعلن دائما كرهه لـ "Keeping Up with the Kardashians" وذلك بحجة أنه يجد البرنامج "سطحى وعديم الفائدة"، ويشعر أن كيم لديها المزيد لتقدمه لكن بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن ويست يرفض العودة إلى لوس أنجلوس وأصبحت حياة الزوجين فى حالة جمود، وأشار إلى أن مغنى الراب الشهير تواصل مع المحامين حول إمكانية الطلاق، وما يزيد الأمر توتراً أن كيم رأت نفسها دائما أنها الشخص الذى يتحكم، والآن تم عكس الأدوار.