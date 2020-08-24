بالصور.. المخرج محمد النقلي يزور حجاج عبدالعظيم لتهنئته على مشروعه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج الكبير محمد النقلي، على تهنئة الفنان حجاج عبدالعظيم على افتتاح الكافيه الخاص به.

وزار النقلي، مساء الأحد، المشروع الجديد لحجاج عبد العظيم بشارع الهرم.

وكان عدد من نجوم الفن، قد حضروا حفل الإفتتاح، بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، و الفنان أحمد بدير وحفيده ياسين، شريف باهر، عمرو عبدالعزيز، محمد الصاوي، دنيا سامي، وإبراهيم السمان مقدم برنامج كريزي تاكسي، وعدد من الفنانين الشباب وطلبة أكاديمية الفنون.

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يذكر أن المخرج محمد النقلي، يواصل خلال الأيام الحالية تصوير مسلسله الدرامي الجديد "طلقتك نفسي".

مسلسل "طلقتك نفسي" يشارك فى بطولته هاجر أحمد، أحمد شامي، ميدو عادل، نانسي صلاح، محمد مهران، كارولين عزمي، هايدي موسى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم حجاج عبد العظيم وأحمد بدير وبيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.