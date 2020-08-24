محمد كيلاني بصحبة أحمد عز وجيهان خليل جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. إياد نصار

نشر الفنان الأردني إياد نصار صورة مع نجله على البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، وعلق: "الحمد لله". أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق أخضر. Advertisements كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية. جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها. شمس

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. محمد كيلاني

نشر الفنان محمد كيلاني صورة تجمعه بالفنان أحمد عز من "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بأحد الشواطئ. جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية، علقت: "الهروب قليلًا إلى الحقيقة".

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