وفاء عامر تطالب بعمل مسلسل لـ"طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة وفاء عامر بعمل مسلسل عن قصة حياة الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة. كتبت وفاء عامر منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي". ورحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، فجر الثلاثاء 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 70 عاما.

وغابت الفنانة وفاء عامر عن رمضان 2020، بينما تشارك في فيلم "خان نيولا" يشارك فى بطولته نضال الشافعى، محمود البزاوى، أحمد كمال، صبرى فواز وغيرهم، إخراج وسام المدنى.

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