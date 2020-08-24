تايلور سويفت تتبرع بـ30 ألف دولار لطالبة برتغالية في بريطانيا وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:44 صباحاً - المشاهير في الغرب والشرق صنفان،الأول يتبرع من ماله الخاص إلى جانب تضامنه مع الحملات الخيرية والإنسانية المحلية والعالمية بحثّ الملايين من متابعيهم للتبرع،والثاني يتضامن بالكلام وتقديم أغاني سريعة الإنجاز لا تسمن ولا تغني عن جوع،ولا تقدم خبزاً ولا دواءً ولا إيواء للأسر المحتاجة والمشردة أو منح مالية جامعية يحتاجها الطلاب الفقراء الذين زادت أعدادهم بزمن كورونا في الدول العربية وحول العالم.

وبحسب "رويترز" وموقع "بي بي سي" البريطاني، تبرعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بأكثر من 23 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار) لطالبة برتغالية تعيش في بريطانيا بعد أن اكتشفت صفحة على الإنترنت تسعى للحصول على تبرعات لمساعدتها في تمويل الحصول على درجة جامعية في الرياضيات،ولم تنجح هذه الطالبة البرتغالية سوى في جمع أقل من ثلث المبلغ الذي تحتاجه حقاً حتى عرفت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت المعروفة بأعمالها الخيرية الكثيرة وكرمها مع الفقراء والمحتاجين ومعجبيها بقصة الطالبة الفقيرة فيتوريا ماريو ،فقدمت لها بقية المبلغ الذي تحتاجه لمتابعة دراستها الجامعية في بريطانيا.

وقالت الفنانة تايلور سويفت الحائزة على جائزة جرامي إن قصة فيتوريا ماريو ألهمتها، خاصةً جهودها وتفانيها في سعيها لجمع 40 ألف جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء دراستها للرياضيات في جامعة وارويك ،وتحويل أحلامها إلى حقيقة،وأضافت تايلور: "أريد أن أمنحك بقية المبلغ الذي تريدينه ..حظ سعيد في كل ما تفعلينه.. كل الحب..تايلور".

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تفاجأت برسالة وهدية تايلور سويفت لي كثيراً





وكتبت الطالبة فيتوريا ماريو البالغة من العمر "18 عاماً"، التي قالت إنها وصلت إلى بريطانيا وهي غير قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية قبل أربع سنوات، على صفحتها الخاصة بجمع التبرعات أنها حققت أعلى الدرجات في امتحانات المدرسة وحصلت مؤقتا على مكان في وارويك.

لكنها لم تكن مؤهلة للحصول على قروض أو منح دراسية بسبب وضعها بصفتها مهاجرة ولم تكن أسرتها في وضع مالي يسمح لها بإعالتها لوفاة والدها مبكراً،وعجز والدتها المقيمة في البرتغال عن مساعدتها. وقالت إن عائلتها تؤمن دائما أنه إذا كان بإمكانك الحصول على تعليم جامعي في المملكة المتحدة "فستظل متميزا مدى الحياة".

وفي حديث لفيتوريا ماريو مع راديو "بي بي سي" قالت: " لقد وعدت بالتخرج بأعلى الدرجات لجعل تايلور سويفت فخورة بي،لقد تفاجأت برسالة وهدية تايلور سويفت لي كثيراً،ولا أعرف كيف قرأت وعرفت بمنشوري الذي أطلب فيه التبرع لمتابعة دراستي للرياضيات".

وقالت فيتوريا ماريو لل "بي بي سي" إنها كانت بالفعل من معجبي ومشجعي المغنية الأمريكية تايلور سويفت لكنها أصبحت الآن من أكثر معجبيها لبقية حياتها ".

وتايلور سويفت أكثر فنانة تمد يد العون والمساعدة مالياً لمعجبيها ،وفعلت ذلك مؤخراً لمعجبين لها في الولايات المتحدة والهند فقدمت لهم آلاف الدولارات كمساعدة لهم في أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.