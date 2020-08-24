عمرو دياب يعلن عن أول حفل أون لاين له قريبًا

أعلن النجم الكبير عمرو دياب، مفاجأة لجمهوره عن طريق إحيائه حفل أون لاين خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو دياب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الصيف ما بيكملش من غير حفلة الهضبة، أول حفلة أون لاين لـعمرو دياب الصيف ده لحد عندك، علشان تتفرج عليها

ببلاش واستنى معاد الحفلة قريب.

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وطرح عمرو دياب أغنيته الجديدة أماكن السهر الذي من المقرر طرحها كاملًا خلال الأيام القليلة المقبلة على هيئة فيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب

من إخراج أحمد النجار.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه .. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر .. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين .. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين .. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل.