رنيا فريد شوقي لجمهور الأهلي والزمالك: اهم حاجة الروح الرياضية

وجهت النجمة رانيا فريد شوقي رسالة إلى جمهور النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت رانيا فريد شوقي بوستر يحث على التصالح بين الأهلي والزمالك، وعلقت عليه قائلة: أهم حاجة الأخلاق والروح الرياضية. Advertisements يذكر أن النجمة رانيا فريد شوقي شاركت مؤخرًا في مسلسل قوت القلوب، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة كل من ماجدة زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، هايدي رفعت، أحمد خالد عنان، مارتينا عادل، أحمد كمال أبو رية، سيف الديب، غفران محمد، أيمن قنديل، باسم سمرة، فادي خفاجة، خالد زكي.

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