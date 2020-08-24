“بايرن ميونيخ” يحصد “اللقب السادس” لدوري أبطال أوروبا بعد إقصائه لباريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

استطاع النادي الألماني “بايرن ميزنيخ” من الحصول على اللقب السادس له في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد، بعد إقصائه النادي الفرنسي “باريس سان جيرمان ” بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز كينغسلي كومان نجم بايرن ميونيخ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأس لم ينجح نافاس حارس مرمى سان جرمان في التصدي لها.

وبذلك حرم كومان فريقه السابق من تتويجه الاول في المسابقة القارية، والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993

وأقيمت المباراة في العاصمة البرتغالية لشبونة، من دون جماهير، بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا.

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وهذه المرة الثانية التي ينجح فيها بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في آخر 8 سنوات، بالفوز على فريق فرنسي في النهائي، بعد تخطيه سانت اتيان 1-صفر في 1976.

وكان بايرن الذي تأسس في 1900 يخوض النهائي الحادي عشر في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013.

وبرغم خسارته النهائي، حقق سان جرمان، أفضل مشوار له في المسابقة، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في 1995.

وفاز بايرن في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني (45 هدفا في 2000 لكنه لعب آنذاك 16 مباراة.

وبات بايرن أول بطل لا يتعرض للخسارة في موسم واحد، منذ مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2008.