ميناء ضباء السعودي يستقبل أولى سفن “الكروز” السياحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

استقبل ميناء ضباء، اليوم الأحد، أولى سفن “الكروز” السياحية القادمة إلى موانئ السعودية.

ووصلت سفينة “سيلفر سبيريت” اليوم إلى ميناء ضباء، حيث تزودت بالوقود، وستستكمل إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية “أبحر في الصيف”، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية “تنفس” هذا العام.

وسينطلق تشغيل هذه الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد عملت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على تسخير جميع الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة، بما في ذلك ميناء ضباء، لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.

الجدير بالذكر أن ميناء ضبا يمتاز بقربه إلى أهم شرايين الملاحة البحرية (قناة السويس) بـ 257 ميلًا بحريًا أي 17 ساعة إبحار، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها (تركيا 593 ميل، اليونان 491 ميل و 988 ميل إلى أقرب الموانئ الفرنسية).