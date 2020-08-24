شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان والدة مى عمر وخياطة فى مسلسل "لؤلؤ" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنان سلوى عثمان دور أم تعمل خياطة فى منزلها لكى تربى أبنائها وتتوالى الأحداث بكثير من المفاجآت بينها وبين ابنتها مى عمر بطلة المسلسل، بعدما تعمل مطربة بعد فترة طويلة من رحلة كفاح، حيث تواصل أسرة المسلسل التصوير فى ديكور خاص بمنطقة الحطابة.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسابيع الماضية ، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وقامت مى على التحضير والاستعدادات من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة قبل انطلاق التصوير.

وشاركت الفنانة سلوى عثمان في موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" وحققت نجاح كبير من خلال الشخصية التي قدمتها، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.