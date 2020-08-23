تامر حسني يطرح “لينا حياه بعدين” تتر “مدرسة الحب” ويتصدّر في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنية “لينا حياه بعدين”، تتر الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

وفور طرحها حققت الأغنية انتشارًا واسعًا وتصدّر هاشتاغ “لينا حياه بعدين” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، كما احتلّ فيديو الأغنية المرتبة الأولى بين الفيديوهات الأكثر رواجًا في مصر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، المغرب وعدد من البلدان العربية.

مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.

كلمات الأغنية:

حُبك..كان فرحة قلبي واحلي ما فيه

حضنك..كان هو الحضن اللي مدفيه

اللي انا عيشته معاك ياحبيبي هاعيش ازاي بعديه..

حبيبي..ودعت ليه ايامي..راحت معاك احلامي

والدنيا ايه..وهعيشها تاني لمين..

Advertisements

حبيبي..رجعني ليك ..لوباقي..بالله عليك

تعالي..بنادي..وغنايا صوته حزين..

يافراق..ارجوك ريحني بموت وياك

يافراق..اشمعني حبيبي اخدته معاك

قولي نهايتك فين علشان استني حبيبي هناك

وقوله..انا بعده نسيت انا مين انا مين

و وعده..هايعيش لسنين وسنين وسنين