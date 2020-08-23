إصابة البلوجر المصرية ميرنا عبد الوهاب بكورونا

أعلنت البلوجر المصرية ميرنا عبد الوهاب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الأمر صعب ومن الأفضل عدم الاستهانة به.

ونشرت ميرنا مقطع فيديو لتعلن عن إصابتها عبر حسابها بموقع "أنستقرام"، مؤكدة أنها تتبع بروتوكول وزارة الصحة المصرية، خلال عزلها في المنزل.

وكتبت عبد الوهاب: "الحمدلله علي الابتلاء، عندي كحه شديدة ولو اتكلمت كلمتين بس بدخل في نوبة كحه وضيق، وأحياناً خوف بعياط من ضيق التنفس أنا مش طالعة أشرح أنا فيا إيه أو عايزة الناس تقول ياعيني أو تطلعني تريند، بس أنا طالعة عشان تعرفوا إن كورونا مخلصتش"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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وأضافت: "بحكم الشغل والاختلاط بمصابين، طبيعي اتنقلتلي، الوقايه مش هتحميني لإني بخالط ناس كتير، لكن إيه عذر باقي الناس اللي بتخالط من غير احتياطات الوقاية، على الأقل اعمل اللي عليك وخاف الموضوع مش سهل". وعن الأعراض التي شعرت قالت: "الأعراض هتخليك تحس أن دي النهاية وإنك حرفيا هتموت وتبقي مش عارف هتشوف النور تاني والناس ولا لا وبتبقى مقدر نعمه الشم والتذوق اللي مكنتش مهتم بيهم حتي النفس اللي داخل وخارج من غير وجع بتقدره".

وتابعت: "الحمى والحرارة مميتين وخوفك على أهلك لأن جسمهم ضعيف ميتحملش اللي جسمك متحمله لأنهم عندهم أمراض مزمنة وعامل السن والمناعة عندهم أضعف".

واختتمت بقولها: "خاف ربنا وخاف على نفسك وأهلك وخد بالك مبقولش اتحبس بس خد الوقاية والاحتياطات.