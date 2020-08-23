شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح مهرجان عمّان السينمائى الدولى بعرض فيلم البؤساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل فاعليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث حضر الافتتاح ما يقارب 400 شخص متواجدين في سياراتهم ليشاهدون فيلم الافتتاح بعنوان "البؤساء" للمخرج لادج لي حيث أقيم الافتتاح بعرض سينما السيارات.

وقالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، أنه طالما هناك طرق لتحقيق المهرجان وإقامته بأمان، فلا داعي للتقليل من شأن الثقافة أو حرمان الفنانين من الفرص للمضي قدما.

و يشارك بالمهرجان العديد من الأفلام الروائية الطويلة المرشحة لجائزة السوسنة السوداء، حيث تضم قائمة أفلام كل من "1982 " إخراج وليد مؤنس (لبنان) و"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي (تونس) و"أبو ليلى" إخراج أمين سيدي بومدين (الجزائر) و"بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار (فلسطين، الأردن) و"شارع حيفا" إخراج مهند حيال (العراق) و"آخر زيارة" إخراج عبدالمحسن الضبعان (المملكة العربية السعودية) و"سيّد المجهول" إخراج علاء الدين الجيم (المغرب).

كما يضم أيضا "نساء الجناح ج" إخراج محمد نظيف (المغرب) و"ستموت في العشرين" إخراج أمجد أبو العلا (السودان)، أما الأفلام الوثائقية العربية الطويلة مرشحة لجائزة السوسنة السوداء فهي كالتالي..

"كوميدي في مأساة سورية" إخراج رامي فرح (قطر، لبنان) و"بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال (لبنان) و"فتح الله تي في، 10 سنوات وَثورة لاحقاً" إخراج وداد زغلامي (تونس) و"إبراهيم إلى أجل غير مسمى" إخراج لينا العابد (لبنان، فلسطين) وغيرها.