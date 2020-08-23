شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تأجيل طرح فيلم جيمس بوند.. دميات كرتون لشخصيات No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون مهمة جيمس بوند الأخيرة "No Time to Die.. لا وقت للموت"، قد تأخرت بسبب جائحة COVID-19 ، لكن دمية فانكو بوب Funko POP! ظهرت بشكل جديد تماما، حيث تم الكشف عن اللعبه لطرحه ، ويظهر بوند (دانيال كريج) يرتدي سترة زرقاء وسراويل قتالية وحذاءًا رياضيًا وبيده مسدس، اما شخصية سافين الشريرة (رامي مالك) يرتدي سترة مقنعة وقناع وجه أبيض ويحمل بندقية ، اما العميلة نعمي (لاشانا لينش) تظهر بزي قتالي أسود بالكامل.



العاب جيمس بوند

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والفيلم من المقرر عرضه 12 نوفمبر،و No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.

الفيلم كان قد واجه العديد من المشكلات حيث شهد الفيلم انسحاب المخرج داني بويل بسبب خلافات نشبت فجأة بينه وبين الجهة المنتجة للفيلم، ثم شهد الفيلم أيضا اندلاع حريق كبير داخل استديو التصوير مرورا بوقوع حادث سيارة كاد أن يودى بحياة سائقها في مشاهد وصفت بأنها الأكثر دراماتيكية بالفيلم إضافة إلي إصابة بطل الفيلم دانييل في كاحله مما تسبب في توقف التصوير لفترة حتي يتعافي.