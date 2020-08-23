شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي لـ تليفزيون الخليج 365: عملت تحاليل بالكنيسة تثبت إني ممكن أخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة القديرة هالة صدقى، إن الكنيسة المصرية تجرى تحاليل للمقبلين على الزواج للاطمئنان على قدرتهم على الإنجاب وغير ذلك من أجل تجنب المشاكل الزوجية مضيفة أنها وزوجها سامح سامى أجريا تلك التحاليل قبل زواجهما وأثبتت عدم وجود أي مشكلات في إمكانية إنجابها للأطفال.

جاء ذلك في حوار للفنانة القديرة هالة صدقى لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد محسوب تحدثت خلاله عن أزمة زواجها كاملة، وأسباب المشاكل بينها وبين زوجها، وردت على كل ما قيل عنها، وكذلك تحدثت عن الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت أنهم أجروا هذا التحليل أيضًا في أحد معامل التحاليل بمنطقة المنيل بالقاهرة وتأكدت أنها سليمة أيضًا.

وتابعت: محامي زوجي ذكر إنه وضع فلوس بملايين لأولاده وغير كلامه بعدها وقال إنه غلبان ومش قادر يدفع فلوس النفقة للأولاد ودا تناقض".



جانب من الحديث عن حوار هالة صدقي لليوم السابع

في سياق متصل قالت: "جوزي نشر بوست قال فيه إنه دفع 100 ألف جنيه للأطفال عن طريق المحكمة وده محصلش"، متابعة: "كل اللي صرفه عليهم من يوم ما اتولدوا 40 ألف جنيه بس دفعهم على مرتين في المحكمة" .