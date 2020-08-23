شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يبدأ حفله بقصر المانسترلى بموسيقى مسلسلى "الفتوة" و"جمع سالم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الموسيقار شادى مؤنس حفله بقصر المانسترلى بموسيقى مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وعزف مقطوعة بعنوان "ليل" وهى اسم الشخصية التى كانت جسدتها مى عمر بالمسلسل، كما عزف مقطوعة من الموسيقى التى صنعها لمسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة.

وقدم الموسيقار شادى مؤنس وفرقته "حكايات" عددا آخر من الأغانى بصوت شادى مؤنس والمطربة دينا سالم منها أغانى يخلق من الشبه 100، وساكنة جوانا، وأغنية "يالى شغلت قلبى، من تراث الفنان محمد فوزى.

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الحفل رفع لافتة كامل العدد، ويجلس الجمهور على مقاعد متباعدة فى المسرح المفتوح بقصر المانسترلى، ويقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب .

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، وتتر البداية والنهاية لمسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وقدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع على الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائى آخر ما زال لم يعرض بعد لمخرج مصرى يعيش فى الخارج.

مسلسل "الفتوة" عرض فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.