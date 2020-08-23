شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يقدم ألحان جديدة مع حميد الشاعرى ومحمد محيى ومايا دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الملحن محمد رحيم عدة ألحان مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن رحيم من الملحنين الذين يمتازون بالحان بسيطة وممتعة فى نفس الوقت، كما أنه وضع نفسعه ضمن افضل الملحنين خلال السنوات الماضية، حيث يتعاون رحيم مع المطربة اللبنانية مايا دياب في أغنية جديدة بعنوان "الكعب العالي"، من كلمات محمد صلاح، وتوزيع هادى شرارة.

كما يقدم رحيم لحن جديد مع المطرب حميد الشاعرى في ألبومه الجديد بأغنيه بعنوان" أوسكار"، من كلمات مؤمن سالم وتوزيع تميم، ويتعاون أيضا مع محمد محيي بألبومه الجديد بأغنية بعنوان"بعدنا بعدنا"، من ألحانة وتوزيعه، وكلمات أحمد مرزوق.

ويتعاون حميد الشاعرى من خلال ألبومه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب،ومن الملحنين وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغانى فى الألبوم، الذى ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه.

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يشار إلى ان محمد محى قد طرح أول 3 أغنيات من ألبومه الجديد، وهم "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثالثة "قلت أخونة"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.

يذكر أن أخر آعمال محمد رحيم 3 أغنيات بألبوم اليسا جديد هما "عظيمة” كلمات نادر عبدالله، توزيع أحمد إبراهيم، "بتحب الحياة" من كلمات نصر محروس، وتوزيع أمير محروس، و"قهوة ماضي" من كلمات سهام الشعشاع، وتوزيع كميل خورى.