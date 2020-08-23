شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: تحملت إهانات زوجى لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هالة صدقى، إنها تتعرض لإهانات من زوجها، موضحة أن هذا ابتلاء صعب، وأن الشهرة مثل ما هي جميلة ومحبة الناس شيء مفرح ولكنها سلاح في ظهر أى فنان، متابعة: أكن لزوجى كل الاحترام والتقدير لأنه أبو أولادى، ولقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عز ما كنا في الحرب ووضعنا في موقف صعب.

وأضافت الفنانة هالة صدقى، في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم: احترمت اختياره أنه يريد السفر إلى أمريكا ولكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيس بوك.

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وتابعت الفنانة هالة صدقى: أراد أن يعود لنا ولكن أنا رفضت لأنه تركنا وسافر إلى أمريكا ونحن في وضع صعب، وأنا أحمى الطفلين بكل الوسائل وتحملت إهانات مدة 5 سنوات، لدرجة أنه شكك في أنى أم أولادى، رغم أنى حملت طبيعى في مصر وبقيت المدة كلها في مصر.

وفى وقت سابق علقت الفنانة هالة صدقي على انسحاب صالح السقا، محامى زوجها سامح سامي، من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها، مؤكدة أن هذا التنحي يحمل الكثير من المعاني، مضيفة: "مع ذلك لن أتنازل عن الإهانة التي لحقت بي وبأطفالي الذي تم استعمالهم لترهيبي والضغط علىّ للتفاوض حتى بعد نشر الفيديوهات الرخيصة وتهديدي بالتشهير أو التفاوض وذلك للتنازل عن حكم الحبس الذي صدر ضد الزوج".