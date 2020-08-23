شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي لـ تليفزيون الخليج 365: جوزي كلم ناس كتير علشان أقعد معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة القديرة هالة صدقى، أنها لن تتوقف عن الدفاع عن سمعة أولادها أيًا كانت النتائج بعد التصريحات التي أدلى بها زوجها المحامى سامح سامى، والذي شكك في أن هالة صدقى ليست أمًا لأطفاله وأنها استخدمت بويضات تلقيح من أم تانية.

جاء ذلك في حوار للفنانة القديرة هالة صدقى لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد محسوب تحدثت خلاله عن أزمة زواجها كاملة، وأسباب المشاكل بينها وبين زوجها، وردت على كل ما قيل عنها، وكذلك تحدثت عن الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت أن زوجها تواصل مع الكثير من أصدقائها للتصالح معها لكنها رفضت قائلة: "كلم ناس كتير علشان يتصالح بعد التصريح ده، وقالهم إنه مستعد يرجع من أمريكا مخصوص يقعد معايا خمس دقايق بس وخلالهم هينهي الأمر، لأنه مفكر إنى هنهار لما أقعد معاه وده مش هيحصل".



جانب من فقرة الحديث عن حوار هالة صدقي الشامل مع تليفزيون الخليج 365

وأكدت رفضها التفاوض للتصالح، مشددة على ضرورة وجود جانب قانوني يفصل في الموضوع لأنه يتعلق بسمعة وشرف .