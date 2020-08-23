شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تتمايل على أنغام "بالبنط العريض" لحسين الجسمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو جديد وهي تستمتع إلى أغنية "بالبنط العرض" التي طرحها الفنان حسين الجسمي في الآونة الأخيرة. وظهرت الفنانة سوسن بدر وهي تتمايل على أغنية "بالبنط العريض" في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة "حبيتها أوي"، فيما انهالت التعليقات على الفيديو، حيث علقت أسما شريف منير قائلة "أحلى ست"، فيما قال الفنان أحمد داوود "عسلية".

وتخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم حسين الجسمى من أقل من أسبوع حاجز الـ8 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكانت قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

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أحدث ظهور للفنانة سوسن بدر

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".



الفنانة سوسن بدر