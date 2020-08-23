شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات عنيفة ضد كاني ويست بسبب إطلاق شركته حذاء جديدا يحمل اسم "إسرافيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المغنى العالمى كانى ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، موجة عنيفة من الغضب والانتقادات ضده، بسبب إصدار شركته الخاصة بالأحذية، والتى تتعاون مع واحدة من أكبر شركات الأحذية حول العالم، حذاء جديدا، أطلق على اسم "إسرافيل"، وهو اسم لأحد الملائكة، واسم المنتج تحديدا Yeezy Boost 350 V2 Israfil"، وييلغ سعره 180 جنيه إسترلينى.



الإعلان على تويتر

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن كانى ويست تعرض لانتقادات لاذعة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلا أنه لم يهتم بمن هاجموه، ولا الأسباب التى أدت إلى الهجوم عليه، وأضافت الصحيفة أن اسم إسرافيل، هو لأحد الملائكة الكبار فى العقيدة الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة لعزرائيل ملاك الموت.



الحذاء

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وتساءل متابعو كانى ويست على مواقع التواصل الاجتماعى، كيف يهين الدين الإسلامى من خلال اطلاق اسم "إسرافيل"، على أحد منتجات شركته، رغم أنه كان أخر ما أصدر من أعمال فنية ألبوم أطلق عليه، "يسوع هو الملك"، حيث كتب شخص يدعى، نظيم إسلام: "لا يجوز الاستهزاء بمعتقدات الآخرين"، وكتب آخر: "إذا كنت تحترم معجبيك المسلمين، لابد أن تغير اسم هذا المنتج".

الماركة التى يمتلكها كانى ويست، تحمل اسم "Yeezy"، حيث تبيع بعض منتجات شركة أحذية رياضية كبيرة منذ أكثر من 5 سنوات، تعاون بينهما.



كانى ويست وكيم كاردشيان

يذكر أن كاني ويست زوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن في النصف الأول من شهر يوليو الماضي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي، حيث كتب ويست في تغريدة: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة"، ولم ينس كتابة هاشتاج 2020VISION أي رؤية 2020.