بائع فول وتين شوكي وعامل بمصنع طوب.. تعرف على مهن النجوم قبل دخولهم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عدد كبير من الفنانين، عملوا بمهن بعيدة تماما عن مجال الفن، وأعلن الكثير منهم عن عملهم بمهن بسيطة لكسب لقمة العيش.

ومن أبرز هؤلاء النجوم:

محمود عبدالمغني

الفنان محمود عبدالمغني، صرح في أحد البرامج أنه عمل في مصنع طوب بمنطقة الوراق، وكان أجره وقتها 65 قرشا في اليوم.

خالد صالح

النجم الراحل خالد صالح، تخرج من كلية الحقوق، ولكنه عمل بالتجارة مع شقيقه، إذ كانا يملكان مصنعا صغيرا للحلويات.

سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، بأحد البرامج على قناة "تن" إنه عمل في مرحلة الدراسة كحداد مسلح، ونجار، ونقاش، حتى وصل لأن يصبح مقاول.

حمادة هلال

قال الفنان حمادة هلال، في بنامج "معكم" إنه عمل بعدد كبير من الأعمال البعيدة تماما عن الفن، منها عمله في مطعم كبابجي، وعامل ديليفري، ونجار، وغيرها من الأعمال.

عمرو سعد

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قال الفنان عمرو سعد، إنه عمل في عدد من المهن قبل دخوله الفن، منذ طفولته، ومنها بائع فول، وشيال باليومية، وبائع تين شوكي.

تامر حسني

في برنامج "واحد من الناس"، قال الفنان تامر حسني، إنه عمل بعدة مهن قبل دخول الفن، منها عامل في سوبر ماركت، وبائع "برفانات" في الشارع، كما عمل في بنزينة، وعامل بناء اليومية.

رجاء الجداوي

قبل دخولها الفن، عملت كمترجمة بأحد المكاتب، ثم اتجهت لمجال عروض الأزياء.

شعبان عبدالرحيم

كان الفنان شعبان عبدالرحيم، يعمل "مكوجي" قبل دخوله الفن، وكان يفتخر كثيرا بهذه المهنة في كل لقاءاته التليفزيونية.

محمود ياسين

النجم الكبير محمود ياسين، عمل بمهنة المحاماة قبل دخوله الفن.

أكرم حسني

كان الفنان أكرم حسني، يعمل ظابط في إدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي، وذلك لمدة 10 أعوام.









