حسن الرداد ينشر فيديو من العرض الخاص لـ"توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من العرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي".

وظهر "الرداد" وهو يلتقط بعض الصور التذكارية مع معجبيه، برفقة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وعلق: "من مول مصر توأم روحي".

وقال "الرداد" في الفيديو: "إحنا في مول مصر وبنعمل كل الإجراءات الوقائية"، كما ظهر مرتديًا "كمامة".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي.

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