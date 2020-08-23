"أحلى بوسة".. كريم فهمي يتلقى قبلة من ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنانة كريم فهمي جمهوره بصورة تجمعه بابنته "نعومي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نعومي في الصورة وهي تقبل والدها، خلال تواجدهما بأحد الأماكن الساحلية، وعلق كريم: "أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وأخواتها".

كريم فهمي لديه ثلاثة بنات، هن "كاميليا، نعومي، جميلة".

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، سوسن بدر إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل علا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.