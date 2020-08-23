أصالة تشيد بصناع أغنية "غيمتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشفت الفنانة أصالة، عن إقتراب موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي تعمل عليه خلال الأيام الحالية، مشيدة بصناع أغنيتها الجديدة "غيمتك".

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "بطل منّ أبطال العملّ الّلي صعب يتكرّر بحياتي.. ألبومي القادم قريباً ( لا تستسلم ).

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وأضافت: "أحمد العنوه فنّان من الدّرجة الرّفيعة، خلوق طيّب عدا إنّه هو الأستاذ، والأغنية من ألحان الغالي جدّاً والقريب منّ روحي وقلبي جدّاً عزوف، ومن كلمات الشّاعر الرّاقي الأمير محمد بنّ عبد العزيز".

وكان الملحن عزوف، قد طرح جزء من كواليس تسجيل الأغنية بالإضافة إلى جزء من كلمات الأغنية، عبر تويتر، وعلق: "غيمتك .. غيمتك هلّت .. على قاع العتب ..سيّلت صدق الغلا وأروت ظمأي.. كن قلبي طاح .. من بين الهدب .. من غلا دمعة عيونك.. ياغلاي.. إعتذارك رمح في صدر الغضب.. ما ترك غير الفرح يسبق رضاي".