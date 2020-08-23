مي حلمي: "تعلمت أن كثرة الخذلان تبقيني صامدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجهت المذيعة مي حلمي، رسالة غامضة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد أيام من انفصالها عن الفنان محمد رشاد.

ونشرت "حلمي" صورة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت عليها: "خذلت مرة وسامحت وخذلت أخرى فتوقعت الثالثة، فاكتفيت وجع فما عدت بحدة الصدمة، أتفاجأ ولكن تعلمت أن كثرة الخذلان تبقيني صامدة".

يذكر أن الفنان محمد رشاد، انفصل عن زوجته المذيعة مي حلمي مؤخراً في سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذي شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.